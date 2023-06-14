«Клуб рассерженных патриотов» планирует открыть отделение в Сочи

«Клуб рассерженных патриотов» (КРП) планирует открыть отделение в Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил участник движения Павел Губарев.
Региональное отделение в Краснодарском крае начало формироваться в мае 2023 года.
«Заявки продолжают поступать, но сейчас мы уделяем основное внимание работе со сторонниками, которые подали их ранее. На очереди формирование филиалов КРП Кубань в других городах и населенных пунктах края»,— рассказал «Ъ-Кубань» координатор краснодарского отделения Александр Сидоров.
В апреле 2023 года экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». В коалицию, кроме господина Стрелкова, входят бывший народный губернатор Новороссии Павел Губарев, Владимир Грубник, Виктор Алкснис, Максим Калашников, Максим Климов, координатор незарегистрированной партии «Другая Россия им. Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель и Евгений Михайлов.
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