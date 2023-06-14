Ростовчане могут принять участие в выборе Лучшего вратаря России 2022/23

Лучшего по мнению болельщиков и экспертов голкипера России 2022/23 по традиции выбирает «Ъ». Победитель будет награжден призом имени Льва Яшина, сообщает издательский дом «Коммерсантъ».

В 2023 году за звание будут бороться 27 голкиперов. На первом этапе болельщикам предстоит электронное голосование. Жители Ростовской области также могут принять участие в определении лучшего вратаря. На голосование вынесены кандидатуры игроков ФК «Ростов» Егора Бабурина и Сергея Песьякова.

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — это награда для лучшего голкипера футбольного сезона в СССР, а затем и в России. Отбор проводится начиная с 1960 года, когда сборная Советского Союза завоевала золото на первом чемпионате Европы по футболу.

Анастасия Назарова