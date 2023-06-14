Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды за 2022 год на сумму 120,8 млрд руб.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям за 2022 год на сумму 120,8 млрд руб., или 16,6 тыс. руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции. Об этом сообщается на портале раскрытия информации. На фоне этих новостей стоимость привилегированных акций «Транснефти» на Мосбирже росла на 7,64%, до 144,5 тыс. руб. за бумагу.

В 2022 году «Транснефть» заняла 3-е место в списке крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет — компания выплатила 59,8 млрд руб. (7,9% общей суммы поступлений). «Транснефть» в течение последних нескольких лет направляет на дивиденды 50% прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике предусмотрено 25%. Отчетность по МСФО за 2021 и 2022 годы компания не публиковала.

Лаура Кеффер