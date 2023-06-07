Из лопнувшей трубы в доме на юго-западе Петербурга забил кипяток

В Петербурге на Ленинском проспекте, 78/1 лопнула труба. По балконам течет кипяток, пишет 7 июня 78.ru.

По предварительным данным, труба лопнула ранним утром на десятом этаже многоквартирного дома, сработала сигнализация. Жильцы говорят, что экстренные службы прибыли на место аварии через два часа после вызова.

Это не первый случай прорыва труб в доме на Ленинском, 78/1 — подобная авария случилась в конце прошлого года. Из лопнувшей трубы бил фонтан кипятка. В настоящий момент жители занимаются процессом смены управляющей компании. По их словам, в УК знали о проблемах с трубами, однако отказывались решать ее. Петербуржцы заявили, что труба на седьмом этаже находится в том же состоянии, что и прорвавшаяся сегодня, 7 июня.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что компания «Теплосеть-СПб» в эти дни проводит испытания в Невском районе Петербурга и городе Кудрово.

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