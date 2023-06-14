В ЖК «ЛесART» объявили о пресейле

В жилом комплексе, расположенном в поселке Новоселье Ломоносовского района, открыто предбронирование квартир второго этапа строительства, заявили в строительной корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер двора ЖК «ЛесART»

Фото: пресс служба ООО «Строительная корпорация «ЛенРусСтрой» Рендер двора ЖК «ЛесART»

Фото: пресс служба ООО «Строительная корпорация «ЛенРусСтрой»

Проект «ЛесART» совмещает все преимущества проживания в современном мегаполисе с комфортом и спокойствием загородной жизни. Компания реализует его совместно со «СберМобайл» (входит в группу «Сбер») в развитом районе в окружении зеленых пространств лесопитомника и Шунгеровского лесопарка. Здесь воплощены инновационные разработки «умного дома» для всего ЖК: квартиры, дома и квартала.

В ЖК «ЛесART» представлены планировки для всех сценариев жизни современного человека: от больших студий с максимальной экономией пространства и квартир с мастер-спальнями до двухуровневых семейных квартир со своим патио. Второй из пяти технологичных домов комплекса характеризуется рядом планировочных преимуществ. Здесь будут продаваться квартиры с мастер-блоками, просторными гардеробными с окнами, окнами в санузлах, глубокими лоджиями, дополнительными кладовыми — «пантри-рум» — при кухне-гостиной, квартиры с постирочными блоками, кухнями-нишами, кухнями с двурядным фронтом, openspace-квартиры, планировки с разнесенными спальнями и другие.

Все квартиры, кроме двухуровневых, сдаются с полной чистовой отделкой — предметом особой гордости компании.

«Умный дом» настраивает системы безопасности, комфорта и экономии ресурсов под образ жизни его хозяев, многообразие сценариев жизни. Застройщик обеспечивает полноту и бесперебойность работы инженерных и интеллектуальных систем, которые можно дополнять и совершенствовать. «Умному дому» в ЖК «ЛесART» присвоена категория С «умного дома» (Единый ресурс застройщиков), он стал первым ЖК такого высокого класса на Северо-Западе.

Среди других преимуществ ЖК отмечаются закрытые просторные дворы, небольшое количество квартир на этаже, большие колясочные, два паркинга на 499 машиномест каждый, школа и детский сад на территории ЖК, поликлиника рядом, развитая спортивная и досуговая инфраструктура в окружении, от пекарен до ледовой арены Ice Rink.

Вся концепция общественных пространств ЛесART связана с темой искусства — творческий подход преобладает во всем, в том числе и в оформлении дворовых пространств. Двор второй очереди оформлен в стиле картины Питера Мондриана «Синий, желтый, красный».

Застройщик акцентирует внимание на расположении жилого комплекса: недалеко от центра города, вблизи от парков Петродворца, пляжей Финского залива. За 45 минут на машине можно добраться до центра города, за 20 минут — доехать до Петергофа и за три — до развязки КАД.

Передача ключей состоится в ноябре 2024 года.

В ЖК «ЛесART» открыт шоурум с демонстрацией материалов и технологий строительства и отделки, а также работы систем «умного дома».

Оформить предбронирование можно как в офисе продаж компании на Современников, 11/6, в мобильном офисе самого ЖК «ЛесART», так и на сайте или по телефону 8 (812) 245-31-07.

«ЛесART»-Застройщик ООО «Специализированный застройщик АВРОРА», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ООО «Специализированный застройщик АВРОРА»