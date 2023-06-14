Ford подготовит новый Ranger Raptor для «Дакара»

Компания Ford анонсировала создание заводской команды для ралли-рейдов — в 2024 году на «Дакаре» дебютирует пикап Ford Ranger T1+.

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Фото: Ford Ford Ranger T1+

Фото: Ford

Автомобиль будет подготовлен совместными усилиями заводского подразделения Ford Performance, британской инжиниринговой компании M-Sport и южноафриканской фирмы Neil Woolridge Motorsports, которая ранее строила свои варианты гоночных Ford Raptor.

В 2024 году в ралли-марафоне «Дакар» в Саудовской Аравии будет представлена гоночная версия нового Ford Ranger. К 2025 году команда подготовит ралли-рейдовый вариант «заряженного» пикапа Ford Ranger Raptor по требованиям категории T1+.

Напомним, ранее стало известно о возвращении Ford в Формулу 1 — с 2026 года американский бренд будет представлен в чемпионате мира в сотрудничестве с австрийской командой Red Bull Racing и ее дочерней итальянской командой Scuderia AlphaTauri.

Максим Вершинин

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