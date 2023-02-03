Ford объявил о возвращении в Формулу 1 в 2026 году

Компания Ford объявила о возвращении в Формулу 1 — с 2026 года американский бренд будет представлен в чемпионате мира в сотрудничестве с австрийской командой Red Bull Racing и ее дочерней итальянской командой Scuderia AlphaTauri.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Red Bull Ford Powertrains

Фото: Ford Red Bull Ford Powertrains

Фото: Ford

«Это начало новой захватывающей главы в автоспортивной истории Ford, которая началась в момент победы моего прадеда в гонке, которая помогла основать нашу компанию, — заявил исполнительный директор американского автопроизводителя Билл Форд. — Ford возвращается на вершину спорта, вынося давние традиции марки в области инноваций, устойчивого развития и электрификации на одну из самых заметных мировых площадок».

Начиная с сезона-2026 и как минимум до 2030 года, Ford будет совместно с компанией Red Bull Powertrains выступать в роли поставщика моторов как минимум для двух команд Формулы 1. Заявлено, что американский производитель поможет в разработке двигателя внутреннего сгорания, аккумулятора, электромоторов и программного обеспечения. Ford заменит нынешнего партнера Red Bull Powertrains, которым является японская марка Honda

Ford доминировал в Формуле 1 в 60-70-е годы, а из чемпионата мира марка ушла в 2004 году. Американский автопроизводитель является третьим самым успешным производителем двигателей в истории Формулы 1, завоевав десять Кубков конструкторов и 13 титулов в личном зачете.

Максим Вершинин