ГАТИ рассказала о новых ограничениях на улицах Петербурга с 16 июня

16 июня движение транспорта по трем адресам в трех районах города ограничится или полностью закроется в связи с ремонтными работами. График ограничений опубликовала городская Государственная административно-техническая инспекция в среду, 14 июня.

В Калининском районе по 27 июля будет ограничено движение транспорта по улице Ушинского у проспекта Луначарского, а в Красногвардейском по проспекту Ударников у улицы Коммуны, ограничение будет длиться до 2 июля. Кроме того, полностью перекроют на сутки перекресток Павловской улицы и улицы Карла Маркса. ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Коломяжском проспекте в Петербурге запретят остановку на время ремонта станции метро «Пионерская».

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