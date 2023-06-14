Центр развития беспилотных авиасистем появится в Нижегородской области

Президент Владимир Путин поручил до 2030 года создать в 11 субъектах России центры поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотников. В перечень регионов вошла Нижегородская область, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Организации будут работать по принципу «одного окна». Кроме Нижегородской области, центры развития беспилотных авиасистем поручено создать в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, Башкортостане и Татарстане.

Также президент поручил правительству страны разработать меры поддержки сельхозпредприятий, которые будут использовать беспилотники отечественного производства. Ранее Нижегородская область оказалась среди субъектов, где беспилотники планируется опробовать в распылении средств защиты растений.

Елена Ковалева