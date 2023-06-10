В Петербурге запустили щит «Надежда» для продолжения зеленой ветки метро

В Петербурге в котловане на Туристской улице запустили проходческий щит «Надежда» в тестовом режиме, рассказали 10 июня в пресс-службе Смольного. Планируется, что он проложит участок метро до будущей станции «Каменка».

В церемонии запуска щита приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Николай Линченко, гендиректор АО «Метрострой Северной Столицы» и исполнительный директор компании Дмитрий Васильев.

Планируется, что щит начнет движение по Невско-Василеостровской (зеленой) линии метрополитена до расположения будущих станций — «Богатырская» и «Каменка». Как заявил губернатор Беглов, щиты для Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий будут готовы в 2024 году. Их заказали на Обуховском заводе.

Ранее сообщалось, что прокладывать тоннели по этому направлению начнут 12 июня. Основные работы будут вестись на глубине от 10 до 38 метров. На участке длиной 4,6 тыс. метров должны установить более 2,5 тыс. железобетонных колец. «Надежда» может монтировать около 6-7 колец диаметром более 10 метров в сутки.

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