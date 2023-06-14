На Кубани новую территориальную схему обращения с ТКО примут к 10 июля

Новая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае должна быть принята к 10 июля, по каждой зоне разработают дорожные карты. Сейчас документ проходит общественные обсуждения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В мае мы приняли решение пересмотреть территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами — из 11 зон сделать пять больших кластеров. Каждый из них будет включать полигон с сортировкой и переработкой мусора»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Его заместитель Андрей Прошунин подчеркнул, что в откорректированной территориальной схеме отражены перспективные границы пяти зон. К 10 июля ее утвердят. Параллельно власти Кубани прорабатывают с антимонопольной службой механизмы оперативного применения нового зонирования в условиях уже заключенных соглашений.

На совещании 25 мая Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть территориальную схему обращения с ТКО. Это связано с нехваткой земли в регионе.

Татьяна Ручкина

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