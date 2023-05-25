Глава Кубани поручил пересмотреть территориальную схему обращения с ТКО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это связано с нехваткой земли в регионе, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край разделен на 11 зон. В каждой из них должен быть полигон для утилизации отходов, однако столько подходящей свободной земли на Кубани нет. В связи с этим нужно пересмотреть территориальную схему обращения с ТКО. Количество зон нужно сократить до пяти за счет объединения небольших территорий.

За счет этого увеличится мобильность региональных операторов. Сейчас их на Кубани шесть. Глава Кубани подчеркнул, что утилизация работы для них должна быть не просто бизнесом, а социальной ответственностью. Он отметил, что операторы должны создавать сопутствующую инфраструктуру.

Документ по изменению территориальной схемы обращения с ТКО уже согласован с Российским экологическим оператором. По нему начались общественные обсуждения. Завершить обновление соглашений планируют до конца сентября 2023 года.

Еще один документ с точными сроками этапов строительства каждого мусороперерабатывающего завода губернатор попросил подготовить в течение месяца. Всего на Кубани в 2025–2027 годах планируют открыть восемь новых комплексов по переработке отходов: в Армавире, Сочи, Абинском, Брюховецком, Крымском, Туапсинском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах. Еще шесть действующих полигонов планируют реконструировать с увеличением мощности и усовершенствованием технологий.

«Указать, какие зоны они будут охватывать и как это может отразиться на цене вывоза мусора. Важно не допустить повышения. Поэтому нужно уже сейчас подготовить соглашение на длительный срок, в котором будут четко прописаны тарифы. Подписать его должны все региональные операторы»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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