ВМФ России получит пять новых подлодок в 2023 году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в этом году передать Военно-морскому флоту РФ пять новых подводных лодок — две атомные и три дизель-электрические, сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

«"Севмаш" и "Адмиралтейские верфи" передадут флоту две атомные и три дизель-электрические подводные лодки»,— сказал господин Рахманов в интервью «Интерфаксу». Точные сроки передачи подлодок он не назвал. По его словам, компания уже передала ВМФ два надводных корабля в нынешнем году —- после ремонта на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» сторожевой корабль «Неустрашимый» и построенный на «Северной верфи» новейший корвет «Меркурий». Также ОСК вскоре рассчитывает передать фрегат «Адмирал Головко» («Северная верфь»), и корвет «Резкий» («Амурский судостроительный завод»).

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что в 2023 году ВМФ должен получить стратегическую атомную подлодку проекта «Борей-А» «Император Александр III» (проект 955). В феврале глава ОСК также анонсировал передачу ВМФ атомной подлодки «Красноярск» (проект 885М, «Ясень-М»).

Подлодки проекта 955 относятся к 4-му поколению атомных подводных ракетоносцев. Они вооружены 16 баллистическими ракетами «Булава» и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания. Атомные подлодки проекта 885М — модернизированная версия проекта 885, вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Лаура Кеффер