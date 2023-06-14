ФСБ задержала в Нижневартовске сторонника террористической организации

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) задержали участника запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Telegram-канале «Антитеррор Урал». Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама.

По данным Telegram-канала, в 2017 году задержанный был признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации) и по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства) и приговорен к 6 годам и 6 месяцам отбывания в колонии строгого режима.

В настоящее время участник МТО заключен под стражу.

Напомним, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине на территории Свердловской области сотрудники Центрального военного округа и регионального УФСБ совместно с органами безопасности УрФО задержали восемь диверсионно-разведывательных групп, которые планировали ряд террористических актов в Свердловской и Тюменской областях.

Полина Хабарова

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