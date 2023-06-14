Российский союз туриндустрии: часть детских лагерей в Крыму летом не откроется

Этим летом часть детских лагерей в Крыму не откроется. Сейчас загрузка детских мест отдыха составляет 50%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

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В организации отмечают падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Минобразования рассчитывает частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Также учреждения будут принимать детей из новых и соседних регионов России, из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей участников СВО.

Из-за маленькой загруженности часть лагерей Крыма начала принимать взрослых по соцзащите, некоторые учреждения откроются только с началом третьей смены — 15 июля. Руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова отметила, что в этом году в детских лагерях Кубани также фиксируется снижение спроса на 30–40%.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что не ожидает полноценного турпотока в 2023 году, поэтому сезон планируется провести в урезанном варианте.

Татьяна Ручкина

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