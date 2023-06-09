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Аксенов: туристический сезон в Крыму пройдет в урезанном варианте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в Крыму в текущем году пройдет в «урезанном варианте». Об этом глава республики заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Господин Аксенов отметил, что регион испытывает сложности с логистикой из-за режима ограничения полетов. Глава РК отметил, что власти окажут поддержку туротрасли Крыма, однако «сезона глобально не будет».

За год интерес россиян к отдыху на полуострове сократился практически в два раза, как отметили местные отельеры. В «Твил.ру» сообщили о снижении числа бронирований на основных крымских курортах на 50–70% даже относительно низкой базы прошлого года.

Анастасия Донскова

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