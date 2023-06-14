Экс-мэр Красноярска будет бороться за мандат депутата Госдумы РФ

Красноярский вице-губернатор Сергей Еремин намерен принять участие в выборах депутата Госдумы РФ в одномандатном избирательном округе №56. Он подал документы для регистрации на электронное предварительное голосование «Единой России» (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Процедура традиционно пройдет в электронном формате по четвертой модели, по которой голосуют те избиратели, которые включены в утвержденный оргкомитетом процедуры список»,– говорится в сообщении Telegram-канала регионального отделения ЕР.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей Еремин – бывший мэр Красноярска. В августе 2022 года он был назначен вице-губернатором, курировал вопросы благоустройства Красноярска и развития муниципальных образований.

Мандат депутата Госдумы РФ стал вакантным после смерти в конце мая этого года депутата-единоросса Виктора Зубарева. Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

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Валерий Лавский