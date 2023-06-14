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Коммерсантъ FM
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Комитет сената США заблокировал продажу оружия Венгрии из-за ее позиции по членству Швеции в НАТО

Старший республиканец в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (штат Айдахо) заблокировал поставку Венгрии американского оружия на сумму $735 млн. В интервью The Washington Post (WP) он пояснил, что тем самым ответил на позицию Венгрии по вступлению Швеции в НАТО.

Фото: Julia Nikhinson, Reuters

Фото: Julia Nikhinson, Reuters

Речь идет о военном пакете 24 реактивных систем залпового огня HIMARS и более 100 ракет. «На протяжении определенного времени я напрямую выражал правительству Венгрии свою обеспокоенность касательно его отказа двигаться в одобрении вступления Швеции в НАТО. Поскольку уже июнь, а это все еще не сделано, я решил поставить на паузу продажу оружия»,— сказал Джим Риш.

Он надеется, что блокировка продажи оружия вынудит Венгрию согласиться на вступление Швеции в НАТО к саммиту альянса. Он пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Неназванные американские чиновники сообщили WP, что обеспокоены позицией Венгрии и Турции, поскольку альянс из-за нее кажется разделенным и неэффективным.

Швеция направляла заявку на вступление в НАТО в конце 2022 года совместно с Финляндией. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндия в апреле вошла в состав НАТО, однако заявку шведской стороны не одобрили Турция и Венгрия. Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической. Венгрия же обвиняла Швецию в подрыве взаимоотношений двух стран.

Лусине Баласян

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