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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с президентом Мали поставки российской пшеницы, удобрений и топлива

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Они обсудили торгово-экономические связи, в том числе поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива, сообщила пресс-служба Кремля.

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Фото: AP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Фото: AP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали.»,— говорится в пресс-релизе на сайте президента РФ.

Во время разговора в октябре 2022-го Господин Гойта поддержал идею президента РФ о передаче развивающимся странам 300 тыс. т российских удобрений, скопившихся в европейских портах. Стороны также договорились продолжать укрепление взаимодействия в сфере безопасности для «искоренения террористических группировок на всей территории Мали».

Лаура Кеффер

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