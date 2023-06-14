В пермской компании «Меридиан» расскажут о современных технологиях маркировки безалкогольных напитков

Представители пермской производственной компании «Меридиан» вместе с интегратором UTRACE в рамках экспертных онлайн-встреч Serialization Talks проведут бесплатный вебинар для производителей сладкой воды и соков. Мероприятие, которое состоится 20 июня, будет посвящено запуску эксперимента по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков. Производителям сладкой воды и соков покажут актуальную картину рынка и расскажут, как успешно и в срок подготовиться к новым требованиям законодательства.

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Напомним, компания «Меридиан» является одним из предприятий-лидеров по количеству производственных линий, оборудованных системами маркировки в товарных группах «вода», «молоко и молочные продукты», «пиво».

Согласно постановлению Минпромторга РФ, с 1 июня по 31 августа 2023 года в стране проходит эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков. Ранее в России на протяжении почти двух лет проводились аналогичные эксперименты по маркировке питьевой воды и пива, которые завершились в конце февраля. После окончания эксперимент перешел в стадию рабочего проекта по обязательной маркировке этих продуктов.

Вебинар на тему «Маркировка сладкой воды и соков. К чему готовиться производителям?» – регистрация: https://utrace.ru/events/vstrecha-utrace-meridian-markirovka-sladkoj-vody/.

ООО "Меридиан"