Петербургский суд оштрафовал рэпера Scally Milano за дискредитацию армии со сцены

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным в публичной дискредитации использования Вооруженных сил РФ за пределами страны (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) рэпера Даниила Дмитриева, известного как Scally Milano. Ему назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Как сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда, сторона защиты заявила, что не будет оспаривать решение. Сам исполнитель свою вину признал.

Напомним, концерт Scally Milano в петербургском клубе «Гигант Холл» 22 апреля был остановлен визитом полиции, которая начала проверять документы у присутствующих. Шестерых несовершеннолетних зрителей в состоянии алкогольного опьянения задержала полиция Позже председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала на своей странице «Вконтакте», что проверка связана с пропагандой наркотических средств в песнях рэпера после жалобы общественников. Позже организация попросила не наказывать Skally Milano, который отредактировал текст своих песен и убрал из них упоминание о наркотиках. Певец лично обратился к Екатерине Мизулиной после сорванного концерта в Петербурге.

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