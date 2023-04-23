МВД: на отмененном концерте рэпера Scally Milano в Петербурге задержали пьяных подростков

Шестерых несовершеннолетних зрителей в состоянии алкогольного опьянения задержала полиция на несостоявшемся из-за визита силовиков концерта рэпера Scally Milano (Даниила Слонова), сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 23 апреля. Ранее появившуюся в сети информацию о гибели девушки на концерте там назвали не соответствующей действительности.

«Сотрудниками полиции проведено профилактическое мероприятие во время концерта, проходящего в развлекательном центре на Кондратьевском проспекте. В ходе проверки были выявлены шесть несовершеннолетних, которые в состоянии алкогольного опьянения доставлены в отдел полиции для административного разбирательства, после чего переданы родителям»,— говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

При этом издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники пишет о том, что на мероприятии задержали 10 несовершеннолетних. В отношении четырех из них составили протоколы об отказе от медосвидетельствования. Все подростки в настоящий момент переданы родителям.

Напомним, концерт Scally Milano в петербургском клубе «Гигант Холл» 22 апреля был остановлен визитом полиции, которая начала проверять документы у присутствующих. Позже председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала на своей странице «Вконтакте», что проверка могла быть связана с пропагандой наркотических средств в песнях рэпера.

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