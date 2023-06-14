В Краснодаре состоялось торжественное вручение ключей новоселам ЖК «Свобода»

10 июня 2023 года состоялось праздничное открытие 1 и 2 литера жилого комплекса «Свобода», расположенного на ул. Семигорская/ул. Понтийская, где счастливые дольщики получили свои заветные ключи!

Строительная компания ССК подготовила в честь этого волнительного события масштабное праздничное мероприятие, объединившее не только жителей нового комплекса, но и друзей, знакомых и родственников счастливых новоселов. Стараниями команды организаторов программа праздника была яркой и насыщенной.

Для детей устроили множество интересных активностей: ребята играли в настольный баскетбол, аэрохоккей, для них была подготовлена развлекательная анимационная программа и шоу мыльных пузырей. И конечно же, не обошлось без вкусняшек: сладкой ваты, мороженого и попкорна.

Те, кто не хотел активных игр, могли попозировать в специально обустроенной фотозоне, посмотреть происходящее на сцене, где зажигала публику музыкальная группа. Певцы и музыканты поздравляли жителей комплекса, желали им и их семьям светлого будущего. В перерывах между выступлениями проходили конкурсы с подарками, состоялся розыгрыш бытовой техники для всех дольщиков квартир.

Жилой комплекс «Свобода» с квартирами удобной планировки расположен в развитом районе города, в окружении зелени и коммерческой и социальной инфраструктуры. «Свобода» обладает сочетанием необходимых характеристик, упрощающих жизнь потенциальных жильцов. В пешей доступности расположилась вся необходимая транспортная инфраструктура и социально значимые объекты.

В 2017 году компания ССК начала масштабную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков, поскольку строительная компания «Таурус-96», которой ранее принадлежала территория комплекса, не смогла выполнить свои обязательства перед дольщиками. Обманутые владельцы квартир в 1 и 2 литере с 2014 года ждали момента, когда смогут наконец получить свое жилье.

Ответственность перед своими клиентами — это кредо строительной компании ССК. Это тот принцип, которого она придерживается, и он позволяет быть уверенными в завтрашнем дне.

С 2017 года компании ССК удалось восстановить права более чем 600 дольщиков в жилых комплексах: «Крылья» и «Свобода». В ЖК «Свобода» были сданы 4, 5, 6, 7 и 8 литеры. Всего же компанией ССК будут восстановлены права более 1500 обманутых компанией «Таурас-96» дольщиков.

В жилом комплексе «Свобода» есть целый ряд преимуществ, выделяемых будущими жильцами: зеленые дворы с продуманным ландшафтом, стильные подъезды и лифты, вся территория оборудована системой видеонаблюдения, зоны для занятий спортом с тренажерами, оборудованные детские площадки, школа и детский сад в шаговой доступности, наличие достаточного количества парковочных мест.

Ощущение праздника и незабываемые впечатления, полученные на открытии жилого комплекса «Свобода», надолго останутся у жителей их гостей. И мы твердо уверены, что проживание, и не только в этом комплексе, будет комфортным, безопасным и счастливым.

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