Белгородэнерго смонтировало дополнительные светильники в 23 населенных пунктах области

За январь-май текущего года энергетики филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» по заявкам муниципальных органов власти смонтировали порядка 225 светильников и 2,2 км линий наружного освещения в 23 селах и микрорайонах ИЖС Белгородской области.

Фото: Белгородэнерго

В ближайших планах обустроить еще не менее семи населенных пунктов. Работы ведутся в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.

Максимальный объем работ выполнен Белгородском районе, Старооскольском и Алексеевском городских округах. Дополнительные светильники появились в селах Беловское, Хохлово, Иловка, Ильинка, Алейниково, Волчья Александровка, Колотиловка, Мальцевка, Фощеватово, а также в микрорайоне ИЖС Разумное 81 и селах Клименково, Всесвятки, Пристень.

До первого сентября сети наружного освещения будут построены в Овчинниково, Принцевке и Тимоново Валуйского городского округа, Ворскле Яковлевского округа, Староивановке Волоконовского района, Ломово, Соколовке Корочанского района, на нескольких улицах поселка Майский Белгородского района, в районе пешеходной зоны в Ржевке Ровеньского района.

«Свет на улицах городов и сел – это весомый критерий качества жизни людей, живущих там. Этот показатель должен постоянно расти, белгородцы должны жить в комфорте и благоустроенности, невзирая на то, город это или отдаленный населенный пункт – светло и тепло должно быть всем. Над этим мы и работаем в тесной связке с муниципалитетами», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.