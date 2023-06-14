Саратовский замминистра обвиняется в предоставлении энгельсским многодетным семьям земли без инфраструктуры

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области закончил расследование дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего заместителя главы Энгельсского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О преступлении стало известно в ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудников районной администрации — многодетным семьям предоставили земельные участки без инфраструктуры. На ситуацию неоднократно обращал внимание глава СКР Александр Бастрыкин — руководителя регионального ведомства Анатолия Говорунова на время отстраняли от полномочий.

Следствие выяснило, что в 2018 году исполнявший обязанности главы района обвиняемый подписал постановление о выделении многодетным семьям участков в энгельсском СНТ «Факел»: «Указанные участки находились в санитарно-защитной зоне кладбища, и в связи с этим имели обременения, не позволявшие использовать площадь данных земельных участков в полном объеме для строительства индивидуальных жилых домов».

В релизе уточняют, что по уголовному делу провели более 400 следственных и процессуальных действий. Собранные доказательства передали в прокуратуру Саратовской области для утверждения обвинительного заключения.

По данным «Ъ», речь идет об Иване Козаченко. В период с июня 2017 года до июля 2019-го он работал заместителем главы Энгельсского муниципального района — руководителем аппарата при главе района Александре Стрелюхине (ныне депутат Государственной думы). Обвиняемый Козаченко исполнял обязанности господина Стрелюхина в моменты его отсутствия.

Дарья Васенина