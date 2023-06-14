Болельщики и специалисты назовут лучшего футбольного вратаря России

Объявлен традиционный конкурс «Лучший вратарь России-2022/23». Номинантами на этот раз стали 27 голкиперов клубов футбольной Российской премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Опрос традиционно проводит «Ъ». Впервые приз вручали в 1960 году. В прошлом году его завоевал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. 10 побед в конкурсе у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который является одним из претендентов и на этот раз.

Первым этапом конкурса является электронное голосование, в котором может принять участие каждый болельщик. Отдельно проводится опрос специалистов.

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Валентин Романов