В Тюмени два человека погибли после употребления суррогатного алкоголя

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек после употребления суррогатного алкоголя, содержащего метиловый спирт. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области уточнили, что дело возуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, с января 2023 года в городе Тюмени, неустановленные силовиками личности торговали суррогатным алкоголем. В результате от его употребления погибли 34-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Силовики провели обыски по месту жительства потерпевших. Сейчас следователи выясняют, где хранился и продавался алкоголь. Расследование дела взял на контроль руководителя регионального СУ СКР Александр Кубляков.

Напомним, на прошлой неделе в суд в Тюмени приговорил к семи годам колонии особого режима 39-летнего Малика Мамедова, обвиняемого в сбыте суррогатного алкоголя, от употребления которого погибли девять человек.

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