В Тюмени вынесли приговор фигуранту дела о гибели девяти человек от отравления алкоголем

Ленинский районный суд Тюмени приговорил к семи годам колонии особого режима 39-летнего Малика Мамедова, обвиняемого в сбыте суррогатного алкоголя, от употребления которого погибли девять человек (ч.3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Он также должен будет выплатить пострадавшему 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

По данным следствия, Мамедов поставлял своим подельникам поддельный алкоголь с этикеткой «Родники Сибири», содержащий метиловый спирт. Те, в свою очередь, продавали его в магазинах на улицах Ставропольской и Рижской. В результате в начале января 2022 года от отравления метиловым спиртом погибли 9 человек.

Напомним, в начале июня этого года в России около 30 человек погибли после употребления напитка «Мистер сидр», выпущенного ООО «Анди» в Самарской области. По данным Минздрава, по всей России было выявлено 90 случаев отравления сидром. СКР возбудил уголовное дело, владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов арестован на два месяца. Ассоциация производителей пива, солода и напитков предложила Минфину ужесточить надзор за малыми предприятиями, продавцами разливного пива.

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