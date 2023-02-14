Тамбовский областной суд может возглавить зампред Наталия Бурашникова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала назначить председателем Тамбовского областного суда Наталию Бурашникову, которая сейчас является заместителем председателя. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания ВККС.

На посту главы областного суда Наталия Бурашникова может сменить Евгения Соседова. ВВКС, следует из сообщения, одобрила заявление господина Соседова об отставке. Он руководил судом с 2011 года. На пост главы также претендовала зампред Наталия Босси.

Наталия Бурашникова родился в 1973 году. Судьей работает с 2005 года. В 2005–2012 годах судила в Котовском городском суде, затем перешла в Тамбовский областной суд. В 2016 году стала заместителем председателя, в 2022 году продлила полномочия.

Кроме того, ВККС рекомендовала оставить зампредом Тамбовского гарнизонного военного суда Валерия Лосева.

Александр Прытков

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