Toyota назвала дату премьеры нового кроссовера C-HR

Компания Toyota назвала дату премьеры нового поколения кроссовера C-HR, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Фото: Toyota Toyota C-HR

Фото: Toyota

Автомобиль станет серийным вариантом представленного в 2022 году концепт-кара Toyota C-HR Prologue. Никакой информации о грядущей премьере нет, но заявлено, что за счет увеличения колесной базы кроссовер окажется просторнее предшественника.

Судя по тизеру, новинка получил фонари с тремя светящимися линиями, а также подсвеченные название марки и модели на крышке багажника. При этом традиционной эмблемы Toyota на тизере нет. Обещано, что кроссовер получит двигатели внутреннего сгорания и гибридные силовые установки.

Премьера Toyota C-HR второго поколения состоится 26 июня. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин

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