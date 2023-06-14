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Депутат Госдумы РФ прокомментировал обыски в Минтрансе Самарской области

Серия обысков у руководителей министерства транспорта Самарской области, включая замминистра Сергея Неретина, которые провели сотрудники СК и ФСБ РФ, прошла в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Оно стало продолжением уголовного дела о мошенничестве экс-гендиректора АО «ИнфраКап» Олеси Гладковой, которой суд накануне вынес приговор. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Очевидно, однако, что Гладков действовала не в одиночку, а в сговоре с руководителями минтранса. Иначе не могло быть: контракт с ней заключили 7.12.2018, а работы приняли — уже 20.12. (Акт приема подписал зам.министра Сергей Неретин). То есть чиновники заведомо знали, что все расчеты липовые, а, возможно, и вовсе требовали от подрядчика вывести нужные им показатели»,— говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Самары признал Олесю Гладкову виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил ее к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет выплатить профильному министерству региона десять млн руб.

По версии следствия, в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с АО «ИнфраКап» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу десять млн руб.

Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца. Но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации.

Помимо уголовного дела в отношении Олеси Гладковой региональное СУ СКР РФ возбудило дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ). Это произошло 28 февраля текущего года. Подозреваемые по нему пока не установлены.

Силовики не комментируют обстоятельства дела.

Георгий Портнов

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