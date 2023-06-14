По Белгородской области с Украины 13 июня выпустили около 70 снарядов, мин и гранат

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об обстрелах региона 13 июня. По его словам, под украинский огонь попали четыре района и городских округа, но раненых среди мирного населения нет:

в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено три артиллерийских снаряда и сброшено три гранаты с беспилотников, разрушений нет;

в Валуйском городском округе одна артиллерийская мина разорвалась в Новопетровке, разрушений нет;

в Грайворонском округе под обстрел попал целый ряд населенных пунктов. Рядом с селом Дроновка упали три артиллерийские мины, пострадал один частный дом (выбиты окна, посечен забор). На пункте пропуска на Козинской сельской территории упала сброшенная с беспилотника граната, а рядом с КПП разорвались шесть артиллерийских мин; разрушений нет. Семь мин из миномета выпустили по Сподарюшину, пять раз территорию рядом с селом обстреляли из гранатомета; разрушений нет. 21 попадание из гранатомета зафиксировано в окрестностях Новостроевки-Второй; разрушений нет. В округе также были сбиты два беспилотника;

в Шебекинском округе 12 артиллерийских мин разорвались в селе Белянка, восемь — в Середе, две — на пункте пропуска «Шебекино». В Артельном сбит БПЛА противника. Разрушений нет.

Что происходит в Черноземье 14 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин