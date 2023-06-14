Интернет-ресурсы России частично вывели из-под санкционных ограничений

Международный интернет-регистратор RIPE NCC возобновил обслуживание российских участников, которые подпали под санкционные ограничения. Как пишет РБК со ссылкой на письмо компании, речь идет только об организациях, оказывающих услуги в области электросвязи.

RIPE NCC — один из пяти мировых региональных интернет-регистраторов со штаб-квартирой в Нидерландах. Организация обслуживает 76 стран, в России имеет более 1,5 тыс. участников.

RIPE NCC в своей базе данных удалит примечание «санкции» для части российских компаний, следует из письма, а также начнет принимать новые заявки о подключении и заключать соглашения о спонсорстве с пользователями, которые подходят под указанные исключения.

Согласно отчету RIPE NCC, с 2021 года регистратор расследует 1046 дел о введении санкций в отношении своих членов, из них 361 связано с военным конфликтом на Украине, включая 115 участников интернет-регистратора и 246 конечных пользователей.

Лусине Баласян