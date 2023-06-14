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Коммерсантъ FM
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«Не придется приучать людей к новому злодею»

Михаил Гуревич — о роли Джорджа Сороса в российской политике

Наследник американского финансиста и миллиардера назвал себя более политичным по сравнению с предшественником. Ранее стало известно, что Джордж Сорос передал управление своей бизнес-империей и различными фондами младшему сыну Александру. По данным The Wall Street Journal, Александр Сорос намерен большую часть состояния в $25 млрд направить на деятельность правозащитных фондов по всему миру. В России некоторые из них признаны нежелательными организациями. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, какую роль играл Сорос в отечественной политике.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главный враг России, а заодно и всего прогрессивного человечества, выбрал преемника. 92-летний Джордж Сорос передал бразды правления своими активами, которые оцениваются в $25 млрд, младшему сыну — 37-летнему Александру. Теперь он возглавляет совет директоров фондов Сороса, а также руководит всеми фамильными благотворительными и политическими проектами.

Как Джордж Сорос начал процесс передачи инвестбизнеса 37-летнему сыну

Как Джордж Сорос начал процесс передачи инвестбизнеса 37-летнему сыну

Сразу после утверждения в новой должности Александр заявил, что он еще более политически активен, чем его отец. Он собирается поддерживать борьбу за свободу слова, права человека и выступать против запрета абортов. Отдельно Александр подчеркнул, что его волнует возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента в 2024 году. Поэтому он планирует активно помогать левому флангу американской политики.

Собственно, он этими вопросами активно занимался и до утверждения на новом посту, возглавляя отцовский комитет политических действий. В последние годы он, по сути, являлся послом Джорджа Сороса по связям с американским истеблишментом и, согласно журналу посещений Белого дома, только в 2022 году участвовал в 14 встречах с руководством президентской администрации Джо Байдена.

Кстати, несмотря на то, что некоторые аналитики предполагали, что наследником станет 52-летний Джонатан, а то и вовсе не человек из семьи, в многочисленных информационных утках о якобы смерти Сороса-старшего претендентом на руководство семейной империей называли именно Александра. Теперь эта реальность просто получила юридическое оформление — без кривотолков и тем более некрологов.

Среди прочего молодой Сорос возглавил и фонд «Открытое общество», который в 2015 году стал одной из первых нежелательных организаций в России. По мнению наших властей, этот фонд и стоящий за ним миллиардер угрожали конституционному строю, а заодно организовывали чуть ли не все цветные революции на постсоветском пространстве.

Почему Илон Маск считает, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Почему Илон Маск считает, что Джордж Сорос ненавидит человечество

Фамилия предпринимателя давно стала у нас именем нарицательным. Сами Ротшильды и Рокфеллеры уступили ему место на пьедестале главного закулисного кукловода и организатора всех бед и невзгод страны. И если лампочку в подъездах выкручивает Обама, Трамп или Байден, то организовывает эти диверсии вездесущий Джордж Сорос.

Впрочем, просто Сорос, без упоминания имени — этакий мифологический злодей из комиксов с палиндромом вместо нормальной фамилии. В этом отношении решение передать управление активами не стороннему человеку, а сыну наверняка вызвало у кремлевских политтехнологов вздох облегчения — не придется приучать людей к новому злодею.

Тем более что так называемые патриотические издания давно пишут об Александре в стиле «яблоко от яблони недалеко падает». Например, ему приписывается выбор желтой уточки как символа российского протеста середины 2010-х. И заодно организация передачи папиных денег чуть ли не всем, кто нынче в России признан иноагентом. Так что для нас Сорос был вселенским злом, остается им и продолжит быть даже под другим именем.

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