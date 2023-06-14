«Не придется приучать людей к новому злодею»

Наследник американского финансиста и миллиардера назвал себя более политичным по сравнению с предшественником. Ранее стало известно, что Джордж Сорос передал управление своей бизнес-империей и различными фондами младшему сыну Александру. По данным The Wall Street Journal, Александр Сорос намерен большую часть состояния в $25 млрд направить на деятельность правозащитных фондов по всему миру. В России некоторые из них признаны нежелательными организациями. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, какую роль играл Сорос в отечественной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главный враг России, а заодно и всего прогрессивного человечества, выбрал преемника. 92-летний Джордж Сорос передал бразды правления своими активами, которые оцениваются в $25 млрд, младшему сыну — 37-летнему Александру. Теперь он возглавляет совет директоров фондов Сороса, а также руководит всеми фамильными благотворительными и политическими проектами.

Сразу после утверждения в новой должности Александр заявил, что он еще более политически активен, чем его отец. Он собирается поддерживать борьбу за свободу слова, права человека и выступать против запрета абортов. Отдельно Александр подчеркнул, что его волнует возможное переизбрание Дональда Трампа на пост президента в 2024 году. Поэтому он планирует активно помогать левому флангу американской политики.

Собственно, он этими вопросами активно занимался и до утверждения на новом посту, возглавляя отцовский комитет политических действий. В последние годы он, по сути, являлся послом Джорджа Сороса по связям с американским истеблишментом и, согласно журналу посещений Белого дома, только в 2022 году участвовал в 14 встречах с руководством президентской администрации Джо Байдена.

Кстати, несмотря на то, что некоторые аналитики предполагали, что наследником станет 52-летний Джонатан, а то и вовсе не человек из семьи, в многочисленных информационных утках о якобы смерти Сороса-старшего претендентом на руководство семейной империей называли именно Александра. Теперь эта реальность просто получила юридическое оформление — без кривотолков и тем более некрологов.

Среди прочего молодой Сорос возглавил и фонд «Открытое общество», который в 2015 году стал одной из первых нежелательных организаций в России. По мнению наших властей, этот фонд и стоящий за ним миллиардер угрожали конституционному строю, а заодно организовывали чуть ли не все цветные революции на постсоветском пространстве.

Фамилия предпринимателя давно стала у нас именем нарицательным. Сами Ротшильды и Рокфеллеры уступили ему место на пьедестале главного закулисного кукловода и организатора всех бед и невзгод страны. И если лампочку в подъездах выкручивает Обама, Трамп или Байден, то организовывает эти диверсии вездесущий Джордж Сорос.

Впрочем, просто Сорос, без упоминания имени — этакий мифологический злодей из комиксов с палиндромом вместо нормальной фамилии. В этом отношении решение передать управление активами не стороннему человеку, а сыну наверняка вызвало у кремлевских политтехнологов вздох облегчения — не придется приучать людей к новому злодею.

Тем более что так называемые патриотические издания давно пишут об Александре в стиле «яблоко от яблони недалеко падает». Например, ему приписывается выбор желтой уточки как символа российского протеста середины 2010-х. И заодно организация передачи папиных денег чуть ли не всем, кто нынче в России признан иноагентом. Так что для нас Сорос был вселенским злом, остается им и продолжит быть даже под другим именем.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".