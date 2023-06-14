В Ярославле вступил в силу приговор бывшему начальнику штаба УМВД

Бывший начальник штаба УМВД по Ярославской области Алексей Ключарев признан виновным в превышении должностных полномочий, но освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности преступления. Приговор Кировского районного суда вступил в законную силу. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на опубликованное решение Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ключарев

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Алексей Ключарев

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По версии следствия Ключарев обвинялся в том, что в 2012-2013 годах подписал акты выполненных работ на 40 млн руб. по строительству кинологического центра УМВД на улице Промышленная, хотя здание до сих пор не достроено. 17 января 2023 года Кировский районный суд признал вину бывшего начальника штаба областного УМВД и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения, освободив от отбывания наказания за истечением срока давности преступления.

В апелляционном представлении прокуратура настаивала, что суд неправильно исключил «тяжкие последствия» из действий Ключарева и снизил ущерб на 9 млн руб. Также в прокуратуре указывали, что кинологический центр «в эксплуатацию не введен, условия для нормального функционирования отсутствуют, личный состав размещен в строительных вагончиках, что не отвечает требованиям для создания качественного рабочего процесса». Прокуратура требовала отправить подсудимого в колонию на 5 лет.

Сторона защиты также оспаривала вердикт Кировского районного суда и предлагала полностью оправдать Алексея Ключарева. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подсудимый говорил, что подписывал акты только восьмым по счету, из бухгалтерии УМВД пропало часть актов. По его версии завершить стройку не представлялось возможным из-за банкротства расположенного рядом с кинологическим центром завода, к сетям которого хотели осуществить технологическое присоединение.

Ярославский областной суд, разобрав представление прокуратуры и апелляционную жалобу защиты, не нашел оснований для отмены приговора Кировского районного суда, сделав вывод, что «фактические обстоятельства дела, изложенные в приговоре, соответствуют собранным по делу доказательствам». Таким образом, 25 мая 2023 года приговор вступил в законную силу.

Андрей Иванов