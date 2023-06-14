Законодатель от республиканцев Боберт предложила объявить импичмент Байдену

Член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) сообщила, что внесла в Конгресс положение об объявлении импичмента президенту США Джо Байдену. По ее словам, он не справился со своими конституционными обязанностями, включая защиту южной границы страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Craig Hudson / Reuters Фото: Craig Hudson / Reuters

«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности»,— написала госпожа Боберт в Twitter.

13 июня в интервью Fox News Лорен Боберт заявила о необходимости отправить Джо Байдена в отставку в ближайшее время. По ее словам, Республиканской партии стоит воспользоваться этой возможностью, пока она представляет большинство в Палате представителей.

Это не первое предложение о вынесении импичмента американскому президенту. 12 июня стало известно, что аналогичную резолюцию в Конгресс внес член Палаты представителей от Республиканской партии Уиллис Оглз. Он заявил, что Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис «погрязли в преступной деятельности и превращении власти в политическое оружие». Ранее объявить импичмент Джо Байдену предлагала член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, также обвинив его в миграционном кризисе на южной границе.

В мае на границе с Мексикой было зафиксировано рекордное число нелегальных мигрантов — 10 тыс. человек в день. Это произошло, в частности, после отмены администрацией Джо Байдена нескольких миграционных законов, принятых при 45-м президенте США Дональде Трампе. Вместо них была принята новая норма, согласно которой мигранты могут претендовать на убежище в США, если прежде они попытались найти его в других странах, а также если воспользовались возможностью легально пересечь границу.

Об обвинениях республиканцев в отношении американского президента — в материале «Ъ» «И ты, Джо, продался чужим рукам».

Лусине Баласян