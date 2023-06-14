Законодатель от республиканцев Боберт предложила объявить импичмент Байдену

Член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) сообщила, что внесла в Конгресс положение об объявлении импичмента президенту США Джо Байдену. По ее словам, он не справился со своими конституционными обязанностями, включая защиту южной границы страны.
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«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности»,— написала госпожа Боберт в Twitter.
13 июня в интервью Fox News Лорен Боберт заявила о необходимости отправить Джо Байдена в отставку в ближайшее время. По ее словам, Республиканской партии стоит воспользоваться этой возможностью, пока она представляет большинство в Палате представителей.
Это не первое предложение о вынесении импичмента американскому президенту. 12 июня стало известно, что аналогичную резолюцию в Конгресс внес член Палаты представителей от Республиканской партии Уиллис Оглз. Он заявил, что Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис «погрязли в преступной деятельности и превращении власти в политическое оружие». Ранее объявить импичмент Джо Байдену предлагала член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, также обвинив его в миграционном кризисе на южной границе.
В мае на границе с Мексикой было зафиксировано рекордное число нелегальных мигрантов — 10 тыс. человек в день. Это произошло, в частности, после отмены администрацией Джо Байдена нескольких миграционных законов, принятых при 45-м президенте США Дональде Трампе. Вместо них была принята новая норма, согласно которой мигранты могут претендовать на убежище в США, если прежде они попытались найти его в других странах, а также если воспользовались возможностью легально пересечь границу.
Об обвинениях республиканцев в отношении американского президента — в материале «Ъ» «И ты, Джо, продался чужим рукам».