Сентябрьское голосование в Кузбассе будет трехдневным

В Кузбассе голосование на выборах губернатора и депутатов законодательного собрания региона будет трехдневным. Оно будет проводиться 8,9 и 10 сентября, сообщила «Ъ-Сибирь» председатель облизбиркома Кузбасса Светлана Демидова. По ее словам, такой период голосования определен «в целях создания дополнительных возможностей для реализации избирательных прав граждан».

Вчера стало известно, что в трехдневный срок будут проведены выборы губернатора в Новосибирской области. Как пояснила председатель облизбиркома Ольга Благо, такое решение вызвано опытом трехдневного голосования в области с 2020 года. «Отзывы избирателей исключительно положительные»,– отметила она.

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Игорь Лавренков, Кемерово