Избирком принял решение о голосовании на выборах новосибирского губернатора в течение трех дней

Губернаторские выборы в Новосибирской области в 2023 году пройдут в течение трех дней. Соответствующее решение приняла сегодня приняла избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Голосование стартует 8 сентября и завершится 10-го. Как пояснила председатель облизбиркома Ольга Благо, такое решение вызвано опытом трехдневного голосования в области с 2020 года. «Отзывы избирателей исключительно положительные»,– отметила она.

Кроме того, облизбирком намерен принять решение об использовании дистанционного электронного голосования. Заявку на ДЭГ от Новосибирской области Центризбирком одобрил 7 июня.

В конце минувшей недели избирком Омской области принял решение о проведении губернаторских выборов в этом регионе в течение двух дней – 9 и 10 сентября. В Республике Хакасия также, как и в Новосибирской области, голосование на выборах главы и верховного совета региона будет идти три дня. Аналогичное решение принято в Кемеровской области, где 8-10 сентября будут выбирать губернатора и законодательное собрание.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский