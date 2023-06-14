Baza: свердловского школьника подозревают в обучении терроризму

ФСБ задержала 15-летнего школьника из Свердловской области, которого подозревают в прохождении обучения терроризму, сообщает telegram-канал Baza. В телефоне подростка силовики нашли инструкции по тактике проведения терактов.

По данным telegram-канала, школьник начал изучать литературу по подготовке к терроризму еще в октябре 2022 года. В апреле этого года об этом стало известно силовикам. В результате у него дома прошли обыски и изъяли телефоны. Там были инструкции по тактике проведения терактов и изготовлению взрывчатых веществ. Также подросток, по данным следствия, был подписан на экстремистские каналы.

В отношении школьника было возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). В итоге он отпущен под подписку о невыезде.

«Ъ-Урал» запросил комментарий у пресс-службы УФСБ по Свердловской области. В ведомстве информацию комментировать не стали.

Напомним, весной в Екатеринбурге арестовали двух студентов колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС, подозреваемых в подготовке теракта.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте