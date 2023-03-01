В Екатеринбурге арестовали двоих студентов, подозреваемых в подготовке к теракту

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал двух студентов колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС, подозреваемых в подготовке теракта. Эрик Мангасаро отправлен в СИЗО до 27 апреля, а Семен Конкин – до 25 апреля. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По данным источника «Ъ-Урал», Семен Конкин который является «идейным анархистом» и выступает за «насильственную смену режима», подговорил 18-летнего Эрика Мангасарова на подготовку теракта. После того, как информация об этом попала в правоохранительные органы, в общежитии прошли следственные мероприятия – осмотр места преступления. Что планировали совершить студенты источник не уточнил.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Напомним, в начале февраля стало известно, что силовики задержали троих россиян, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах СвЖД. ФСБ сообщает, что теракты планировались по заданию «украинских неонацистов». Задержанные свою вину признали и сообщили, что собирались поджечь электрощиты на железнодорожных путях.

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