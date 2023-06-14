В Екатеринбурге ищут врача-эндоскописта на зарплату до 230 тыс. рублей

В Екатеринбурге Международный медицинский центр УРО-ПРО открыл вакансию врача-эндоскописта на зарплату до 230 тыс. руб. в месяц. Согласно исследованию сервиса Superjob, это самая высокооплачиваемая вакансия июня.

Стоматологам-ортодонтам в Екатеринбурге предлагают 150 тыс. руб., анестезиологам — от 100 тыс. руб., стоматологам-хирургам — от 90 тыс. руб. Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий попал директор свадебного салона с зарплатой от 120 до 170 тыс. руб.

Напомним, среднемесячная зарплата в Свердловской области варьируется от 40,2 тыс. руб. до 86,2 тыс. руб. Весной более 15% свердловчан пожаловались на снижение зарплат. При этом всего 25% опрошенных свердловчан устраивает уровень их зарплаты. 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше.

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