Более 15% свердловчан пожаловались на снижение зарплат

В Свердловской области весной 2023 года зарплаты понизили 16% опрошенным жителям региона, следует из исследования hh.ru. Еще 15% уральцев стали зарабатывать больше. При этом у 68% размер зарплаты за год не изменился.

С падением доходов чаще всего сталкивались работники розничной торговли (38%), менеджеры по продажам и медики (по 29%). О повышении зарплат чаще заявляли сотрдники сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (30%), «Закупки» (27%), а также «Наука, образование» (25%).

Чаще в Свердловской области зарплаты повышали мужчинам, чем женщинам. Помимо этого, повышением доходов более свойственно категории молодых работников в возрасте от 18 до 24 лет — об этом заявили 28% опрошенных из этой возрастной группы.

Напомним, всего 25% опрошенных свердловчан устраивает уровень их зарплаты. При этом 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше.

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