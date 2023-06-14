В Челябинске планируют построить завод по производству дистиллятов

Администрация Челябинска выдала ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант» (входит в группу компаний «Ариант») разрешение на строительство завода по производству дистиллятов. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

Объект капитального строительства будет располагаться на улице Радонежская, рядом с основной производственной площадкой компании. Срок действия разрешения – 15 ноября 2024 года.

О намерении холдинга «Ариант» заняться производством крепких алкогольных напитков стало известно осенью 2021 года. Как сообщал «Ъ», тогда в Челябинске учредили ООО «Ариант Спиритс». Основной вид деятельности новой компании — производство пищевого спирта.

Холдинг «Ариант» занимается производством винодельческой и мясной продукции, в его состав входят площадки в Челябинской области и Краснодарском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,99% ООО «Группа компаний “Ариант”» принадлежит Александру Кретову, 0,01% – Владимиру Кретову. В 2022 году выручка агрофирмы составила почти 237 млн руб., чистый убыток — почти 82 млн руб.

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