В Свердловской области горит меньше 100 гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Свердловской области снизилась до 72 га. Это на 92% меньше, чем было неделю назад, когда горело 932 га леса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне в области потушили четыре пожара на общей площади в 54,5 га. Сейчас продолжается ликвидация пяти природных возгораний. Самый крупный из них — в Камышловском муниципальном районе (41 га). Борьбу с огнем ведут более 120 человек, привлечено свыше 20 единиц спецтехники.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны.

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