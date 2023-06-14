Главврач ОДКБ объяснил, почему трехлетнему мальчику из Екатеринбурга со СМА отказали в лекарстве

Врачи отказываются ставить лекарство «Спинраза» трехлетнему Мише Б. из Екатеринбурга, страдающему спинальной мышечной атрофией (СМА), из-за того, что у него могут усугубиться уже имеющиеся побочные эффекты от ранее применяемых патогенетических препаратов. Об этом изданию 66.ru заявил главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

Он отметил, что в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования данного препарата после использования лекарства «Золгенсма». «После введения Мише препарата "Золгенсма" в ОДКБ провели врачебный консилиум и телемедицинскую консультацию с федеральным учреждением здравоохранения. Два независимых консилиума решили, что у Миши нет показаний к введению "Спинразы"»,— отметил главный врач.

Напомним, два года назад мальчику-инвалиду Мише Б. удалось поставить укол «Золгенсма» стоимостью 160 млн руб. Лекарство смогло остановить болезнь, однако для полного выздоровления ребенку необходимо поставить «Спинраза». Родители обратились в Следственный комитет РФ из-за отказа врачей ставить препарат. По итогу было возбуждено уголовное дело, а историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

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