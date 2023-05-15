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Бастрыкин взял на контроль дело об отказе лечить трехлетнего мальчика из Екатеринбурга со СМА

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей трехлетнего Миши Б. из Екатеринбурга, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), которому отказывают в жизненно необходимом препарате. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

В ведомстве рассказали, что к Александру Бастрыкину в комментариях в соцсетях обратился отец мальчика. По словам мужчины, ранее им удалось выиграть суд у Минздрава Свердловской области «по обеспечению лекарственным препаратом по жизненным показаниям» «Спинраза». Однако за полтора года лекарство так и не поставили.

«До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, ребенок медикаментом не обеспечен»,– отметили в СКР. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Портал Е1.ru cообщает, что два года назад мальчику-инвалиду удалось поставить укол «Золгенсма» стоимостью 160 млн руб. Лекарство смогло остановить болезнь, однако для полного выздоровления ребенку необходимо поставить «Спинраза».

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