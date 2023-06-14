В Японии двое военных погибли во время стрельбы на полигоне

18-летний курсант открыл стрельбу из автоматического оружия на полигоне сил самообороны в Японии. В результате двое военных погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

Инцидент произошел утром в тире на полигоне сил самообороны Японии в префектуре Гифу во время стрельб боевыми патронами. Стрелка задержали. О его мотивах не сообщается.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, их госпитализировали. Позже стало известно, что двое из них скончались в больнице. Состояние еще одного оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Олеся Павленко