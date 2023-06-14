«Единая Россия» выдвинула Виктора Томенко кандидатом в губернаторы Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выдвинут «Единой Россией» (ЕР) на второй срок. Решение об этом приняла конференция регионального отделения партии, состоявшаяся 13 июня.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Преодолевая внешние обстоятельства, мы обеспечиваем стабильное, поступательное развитие нашего региона»,– процитировал господина Томенко Telegram-канал ЕР.
В предварительном партийном голосовании для выдвижения на пост губернатора, помимо действующего губернатора, также приняли участие депутат законодательного собрания Алтайского края Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Как уточнили в пресс-службе РО ЕР, кандидатуру господина Томенко поддержал 181 из 188 участников конференции.
Виктор Томенко был избран губернатором края в 2018 году. Тогда он набрал на выборах 53,6% голосов.