«Единая Россия» выдвинула Виктора Томенко кандидатом в губернаторы Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выдвинут «Единой Россией» (ЕР) на второй срок. Решение об этом приняла конференция регионального отделения партии, состоявшаяся 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Преодолевая внешние обстоятельства, мы обеспечиваем стабильное, поступательное развитие нашего региона»,– процитировал господина Томенко Telegram-канал ЕР.

В предварительном партийном голосовании для выдвижения на пост губернатора, помимо действующего губернатора, также приняли участие депутат законодательного собрания Алтайского края Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Как уточнили в пресс-службе РО ЕР, кандидатуру господина Томенко поддержал 181 из 188 участников конференции.

Виктор Томенко был избран губернатором края в 2018 году. Тогда он набрал на выборах 53,6% голосов.

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Валерий Лавский