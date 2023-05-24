Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единороссы Алтайского края назвали участников праймериз перед выборами губернатора

В Алтайском крае стали известны участники предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. Список претендентов утвердил президиум политсовета регионального отделения партии.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

Фото: Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

Как сообщил «Ъ-Сибирь» член президиума, вице-спикер законодательного собрания Алтайского края Денис Голобородько, в числе участников предстоящих праймериз губернатор Виктор Томенко, депутат краевого парламента Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов.

«В ближайшее время до проведения конференции каждому кандидату предварительного голосования, в соответствии с положением, предстоит принять участие во встречах с секретарями местных и первичных отделений партии»,– добавил господин Голобородько.

Предполагается, что региональная партийная конференция, которая выберет кандидата в губернаторы от «Единой России», состоится в июне. Выборы пройдут в сентябре 2023 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...