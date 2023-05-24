Единороссы Алтайского края назвали участников праймериз перед выборами губернатора

В Алтайском крае стали известны участники предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. Список претендентов утвердил президиум политсовета регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Фото: Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края

Как сообщил «Ъ-Сибирь» член президиума, вице-спикер законодательного собрания Алтайского края Денис Голобородько, в числе участников предстоящих праймериз губернатор Виктор Томенко, депутат краевого парламента Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов.

«В ближайшее время до проведения конференции каждому кандидату предварительного голосования, в соответствии с положением, предстоит принять участие во встречах с секретарями местных и первичных отделений партии»,– добавил господин Голобородько.

Предполагается, что региональная партийная конференция, которая выберет кандидата в губернаторы от «Единой России», состоится в июне. Выборы пройдут в сентябре 2023 года.

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Валерий Лавский