Единороссы Алтайского края назвали участников праймериз перед выборами губернатора

В Алтайском крае стали известны участники предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. Список претендентов утвердил президиум политсовета регионального отделения партии.
Фото: Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Как сообщил «Ъ-Сибирь» член президиума, вице-спикер законодательного собрания Алтайского края Денис Голобородько, в числе участников предстоящих праймериз губернатор Виктор Томенко, депутат краевого парламента Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов.
«В ближайшее время до проведения конференции каждому кандидату предварительного голосования, в соответствии с положением, предстоит принять участие во встречах с секретарями местных и первичных отделений партии»,– добавил господин Голобородько.
Предполагается, что региональная партийная конференция, которая выберет кандидата в губернаторы от «Единой России», состоится в июне. Выборы пройдут в сентябре 2023 года.