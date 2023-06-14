Захарова назвала правительство Украины «группой клоунов под эгидой НАТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что военная операция России стала нападением «и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что российская спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду». Заявление было сделано во время его визита в Вашингтон, во время которого обсуждалась подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, вступление в альянс Швеции и помощь Украине.