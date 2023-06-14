Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захарова назвала правительство Украины «группой клоунов под эгидой НАТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что военная операция России стала нападением «и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Йенс Столтенберг заявил, что российская спецоперация стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду». Заявление было сделано во время его визита в Вашингтон, во время которого обсуждалась подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, вступление в альянс Швеции и помощь Украине.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...